أردوغان يستقبل وزير دفاع دولة خليجية في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الدفاع القطري خالد العطية، الذي يزور أنقرة، اليوم الاثنين 15 أكتوبر / تشرين الأول.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع القطرية على "تويتر" أن العطية يقوم بزيارة إلى تركيا لمناقشة آخر المستجدات في المنطقة.



© AP Photo / Uncredited "برق"... تفاصيل أحدث اتفاق بين قطر وتركيا

الرئيس التركي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع pic.twitter.com/RsnGU9xz6b — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) October 15, 2018

وقالت وزارة الدفاع القطرية إن العطية التقى أردوغان في أنقرة وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وقبل لقائه أردوغان، التقى وزير الدفاع القطري بوزير الدفاع التركي خلوصي آكار.وتسعى الدوحة وأنقرة إلى تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية بين البلدين، وفي 4 أكتوبر الجاري، أعلنت شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية، تأسيس شركة تحت اسم " برق " في قطر، بالاشتراك مع كل من شركتي "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية، و"SSTEK" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية.جاء ذلك في بيان لأسيلسان، ذكرت فيه أن "برق"، تأسست بهدف إنتاج أنظمة قيادة وتحكم، وكاميرات الرؤية الحرارية والليلية، وأنظمة تشفير، وأنظمة أسلحة تحكم عن بعد.وقعت برزان وأسيلسان، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقية شراكة لنقل الخبرات التكنولوجية، وإنتاج أنظمة تحكم عن بعد بالأسلحة المثبتة، وأنظمة بصرية للمراقبة، لصالح القوات المسلحة القطرية ، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع القطرية، أعلنت، في 8 مارس/ آذار الماضي، عن تأسيس شركة "برزان القابضة"، المعنية بتعزيز القدرات العسكرية والاستثمار في الصناعات الدفاعية، والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية بقطر.

أما "أسيلسان" فتأسست، في 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتملك "أسيلسان"، مكتبا لها في العاصمة القطرية، الدوحة، لمتابعة المشروعات المشتركة مع الجانب القطري.