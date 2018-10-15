لحظة دخول الشرطة التركية للقنصلية السعودية... ماذا حدث (فيديو)

نشرت وكالة "الأناضول" التركية مقطع فيديو يرصد لحظة دخول الشرطة التركية مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، اليوم الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول، للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع وفد سعودي.

وقالت وكالة "رويترز" إن محققو الشرطة التركية دخلوا مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، وذلك بعد أسبوعين من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

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ووصل مسؤولون سعوديون، اليوم الاثنين 15 أكتوبر، إلى مقر قنصلية بلادهم في مدينة إسطنبول التركية للتحقيق في اختفاء خاشقجي، وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن المسؤولين السعوديين وصلوا ضمن وفد فريق العمل الذي تشكل بخصوص اختفاء خاشقجي.

وستقوم الشرطة التركية بتفتيش مقر القنصلية في إسطنبول ضمن فريق التحقيق المشتركة بين السعودية وتركيا، على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

ودعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت الماضي، المملكة العربية السعودية للتعاون في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، وقال: "نرغب أن تتعاون السعودية معنا بشأن تفتيش القنصلية السعودية، وهذا لم يحدث حتى الآن"، مضيفا "تعاوننا مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي نجريها حول اختفاء خاشقجي".

واتصل الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد 14 أكتوبر، وشكره على ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي.

واختفى الصحفي السعودي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.