الشرطة التركية تفتش منزل القنصل السعودي في إسطنبول اليوم

أعلنت تركيا، أن الشرطة ستقوم اليوم الثلاثاء، بتفتيش منزل القنصل السعودي في إسطنبول.

إنطاكيا —سبوتنيك.على خلفية التحقيقات الجارية في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخول قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

© AP Photo / Alik Keplicz تنبيه إلى خطورة خطوة الرياض الممكنة

وقال الخارجية التركية في بيان، إن "الشرطة التركية ستفتش اليوم منزل القنصل السعودي في إسطنبول".

وذكرت قناة "إن تي في" التركية أن "فرق البحث الجنائي التركية ستواصل أعمالها لليوم الثاني في القنصلية السعودية بإسطنبول".

ودعت رئيسة منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليت، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية وتركيا للكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.