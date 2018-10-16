إيران تعلن استعدادها للتعاون مع باكستان لإطلاق سراح الجنود الرهائن

طهران —سبوتنيك.وقال باكبور، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء، "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإجراء عملية مشتركة مع الجيش الباكستاني من أجل القبض على الخاطفين وإطلاق سراح الرهائن".
وقال مصدر مطلع للوكالة إن عدد المختطفين 14، تم خطفهم في الفترة من الساعة الرابعة حتى الخامسة فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان.
وأكد المصدر أنه تم اختطافهم من قبل جماعة إرهابية، ولم يصرّح حتى الآن مسؤول أمني عن الحادث.
ومنطقة لولَكدان تابعة لقضاء ريغ ملك تبعد 50 كم عن مدينة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.
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