إيران تعلن استعدادها للتعاون مع باكستان لإطلاق سراح الجنود الرهائن

أعلن قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، أن إيران مستعدة للتعاون مع باكستان للقبض على من قاموا بخطف جنود إيرانيين على الحدود مع باكستان صباح اليوم ثلاثاء.

طهران —سبوتنيك.وقال باكبور، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء، "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإجراء عملية مشتركة مع الجيش الباكستاني من أجل القبض على الخاطفين وإطلاق سراح الرهائن".

© AP Photo / Vahid Salemi إيران تكشف قدرات صواريخها الباليستية

وأعلنت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اختطاف 14 جنديا من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن عدد المختطفين 14، تم خطفهم في الفترة من الساعة الرابعة حتى الخامسة فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان.

وأكد المصدر أنه تم اختطافهم من قبل جماعة إرهابية، ولم يصرّح حتى الآن مسؤول أمني عن الحادث.

ومنطقة لولَكدان تابعة لقضاء ريغ ملك تبعد 50 كم عن مدينة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.