ترامب: ولي العهد السعودي ينكر تماما معرفته بما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنكر معرفته بما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي هناك.

​وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي الذي نفى تماما معرفته بما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول".

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

وأضاف ترامب: "ولي العهد أكد لي خلال الاتصال أنه بدأ بالفعل تحقيقات عاجلة ومفصلة حول القضية، وستعلن نتائجها قريبا".

…during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو وبحث معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

© REUTERS / LEAH MILLIS "اختفاء خاشقجي"... ماذا قال الملك سلمان لوزير خارجية أمريكا

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو عبر مجددا، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده إزاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع في الرياض مع نظيره السعودي عادل الجبير، وإنه شكر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية على التزامه بالتحقيق في الأمر.

​وكان جمال خاشقجي اختفى بعد دخوله يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملة تتعلق بزواجه، وقالت مصادر إعلامية تركية إنه لم يغادر القنصلية منذ ذلك الوقت.

وتحدثت مصادر إعلامية تركية عن احتمال أن يكون الصحفي السعودي المعارض قتل داخل القنصلية السعودية، الأمر الذي نفته المملكة وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات لمعرفة مصيره.

وتؤكد السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها بالصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.