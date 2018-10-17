ظريف: العقوبات الأمريكية تنتهك حقوق الشعب الإيراني

انتقد وزير الخارجية الإيراني مجمد جواد ظريف، فرض عقوبات أمريكية على طهران، مشيرا إلى أنها تتجاهل القانون الدولي، وتنتهك حقوق الشعب الإيراني بأكمله.

وقال ظريف في تغريدة له على "توتير"، "العقوبات الأمريكية الأخيرة تنتهك بندين أقرتهما محكمة العدل الدولية".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich واشنطن تسعى لفرض عقوبات على إيران وروسيا بسبب جهود إعمار سوريا

وأوضح ظريف أن مواثيق محكمة العدل ترفض "إعاقة التبادل التجاري في المواد الإنسانية، وترفض تأجيج النزاعات".

وشدد ظريف على أن عداء النظام الأمريكي الخارج عن القانون تجاه الإيرانيين "يتعمق عبر إدمان سياسة فرض العقوبات".

يشار إلى أن شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية قالت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للحرب في سوريا تركز بشكل أكبر على دفع الجيش الإيراني وقواته إلى خارج البلاد.

وذكرت الشبكة أنه وفقا لخمسة أشخاص على دراية بالخطة، فإن الاستراتيجية الجديدة لن تدخل الجيش الأمريكي في استهداف مباشر للجنود الإيرانيين في سوريا، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك الإذن الأمريكي الحالي باستخدام القوة في سوريا.

كما ستفرض الولايات المتحدة عقوبات علىالشركات الروسية والإيرانية التي تعمل في إعادة الإعمار في سوريا.