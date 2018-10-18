الخارجية التشيكية تعرب عن تعازيها في ضحايا مأساة كيرتش

أعربت وزارة الخارجية التشيكية، مساء لأربعاء، عن تعازيها في ضحايا مأساة كيرتش، في شبه جزيرة القرم الروسية.

© Sputnik . Maria Kritskaya شاهد لحظة الهجوم على معهد مدينة كيرتش الروسية (فيديو)

براغ — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على "تويتر": إن "وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية التشيك تعرب عن أسفها إزاء الخسائر في الأرواح وتعرب عن تعازيها لأسر ضحايا هذه المأساة".

وتمنت وزارة الخارجية التشيكية التعافي السريع لجميع المصابين.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت أن انفجارا وقع أمس الأربعاء، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 50.

وقد صنفت لجنة التحقيقات التفجير الذي وقع كعمل إرهابي. وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند (عمل إرهابي) من القانون الجنائي الروسي، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي.