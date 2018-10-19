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10:42 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان

    رئيس الوزراء الباكستاني يشارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض

    © AP Photo /
    العالم
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    يشارك رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يعقد المملكة العربية السعودية في خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

    وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، إن عمران خان سيزور الرياض للمشاركة في المؤتمر، الذي سيعقد هناك خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

    الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Nicolas Asfouri
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    وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودية قد كشف عن برنامج "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام 2018. وسيشارك في المبادرة "الآلاف من مختلف دول العالم في إطار جدول أعمال غني، يتضمن أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية، ينصبُّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية".

    وتأمل السعودية جذب الاستثمارات في ظل مشاريع عملاقة تعمل على تنفيذها، من أبرزها مشروع "أمالا" السياحي على ساحل البحر الأحمر. كما أطلقت مشروع مدينة نيوم، الذي يبلغ تكلفته 500 مليار دولار، ويقع في مثلث حدودي بحري بين المملكة والأردن ومصر شمال البحر الأحمر.

    كما أطلقت المملكة ضمن "رؤية 2030" مشروع "البحر الأحمر" الذي يتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه. ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019.

    وكانت قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قد ألقت بثقلها على مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، إذ أعلن عشرات الشخصيات والمؤسسات الغربية الانسحاب من المشاركة.

    وأعلن مسؤولون تنفيذيون في بنك "إتش. إس.بي سي" وشركة "كريديت سويس غروب" السويسرية ومدراء شركتي "بلاك ستون" و"بلاك روك" انسحابهم من المؤتمر. بالإضافة إلى "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" "سي ان بي سي" و"بلومبيرغ" و"فايننشال تايمز" و"أوبر" و"سيمنس" و"جي بي مورغان" ومالك صحيفة "لوس انجلوس تايمز" و"رئيس تحرير إيكونوميست".

    كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إن بلاده علقت الزيارات السياسية إلى السعودية، وذلك بالتنسيق مع ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

    وقال إن زيارة وزير المالية برونو لو مير إلى المملكة لحضور المنتدى الاقتصادي الأسبوع المقبل ستلغى الآن، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر على زيارات الأفراد أو رجال الأعمال.

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    الكلمات الدلالية:
    اختفاء خاشقجي, عمران خان, جمال خاشقجي, السعودية, باكستان, فرنسا
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