ميركل تشارك في قمة إسطنبول حول سوريا يوم 27 أكتوبر

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشارة أنجيلا ميركل، سوف تشارك في قمة إنطنبول، حول سوريا، المقرر عقدها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الثاني.

برلين- سبوتنيك وذكرت الحكومة الألمانية أن المواضيع الرئيسية في القمة الرباعية هي إدلب ودعم تنفيذ قرارات لقاء سوتشي.

© Sputnik . Michail Klimentjev كالين: القمة الرباعية حول سوريا يوم 27 أكتوبر في إسطنبول

وأوضحت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، اليوم الجمعة، "ميركل ستشارك في القمة حول سوريا في إسطنبول ، يوم السبت 27 أكتوبر، مع رؤساء فرنسا وروسيا وتركيا".

وتابعت "ويتضمن جدول الأعمال، من بين أمور أخرى، الوضع في إدلب ودعم تنفيذ الاتفاق الروسي التركي المعتمد في سوتشي حول الاستقرار في سوريا".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد أعلن، في وقت سابق، أن لقاء قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا يعقد 27 في أكتوبر/ تشرين الأول في إسطنبول

وقال كالين "القمة الرباعية تعقد في إسطنبول 27 أكتوبر، على جدول الأعمال: الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية".