ميركل تشارك في قمة إسطنبول حول سوريا يوم 27 أكتوبر

برلين- سبوتنيك وذكرت الحكومة الألمانية أن المواضيع الرئيسية في القمة الرباعية هي إدلب ودعم تنفيذ قرارات لقاء سوتشي.
وتابعت "ويتضمن جدول الأعمال، من بين أمور أخرى، الوضع في إدلب ودعم تنفيذ الاتفاق الروسي التركي المعتمد في سوتشي حول الاستقرار في سوريا".
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد أعلن، في وقت سابق، أن لقاء قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا يعقد 27 في أكتوبر/ تشرين الأول في إسطنبول
وقال كالين "القمة الرباعية تعقد في إسطنبول 27 أكتوبر، على جدول الأعمال: الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية".
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