لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية... الصين تعدم 200 ألف رأس

أعلن مسؤول في مجال الصحة الحيوانية بالصين أن بلاده، أكبر منتج للحوم الخنازير في العالم، أعدمت 200 ألف خنزير حتى الآن بعد تفشي حمى الخنازير الأفريقية شديدة العدوى في عدد من مناطق البلاد.

ويمثل عدد الخنازير التي أعدمت نسبة ضئيلة من الخنازير التي تذبح في الصين كل عام لتناول لحومها وعددها نحو 700 مليون خنزير، بحسب "رويترز".

© AP Photo / Nati Harnik الصين تعلن عن تفش جديد لحمى الخنازير في منطقة منغوليا الداخلية

وفرضت قيود على نقل الحيوانات للحد من انتشار المرض، تسببت في نقص شديد في المعروض في بعض المناطق.

وصرح وانغ زونجلي نائب مدير مركز الصحة الحيوانية والأوبئة بالصين، في مؤتمر صحفي في جينغ جو، أن الصين شهدت 41 بؤرة تفش للمرض في 27 مدينة.

وقال وانغ إن الصين أعدمت الخنازير في المزارع التي تفشى فيها المرض والمزارع التي تقع في نطاق ثلاثة كيلومترات منها لمنع انتشار العدوى.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم الجمعة في موقعها على الإنترنت إن القيود المفروضة لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية سترفع اليوم السبت عن مناطق في ثلاث مدن بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار تفشي المرض.