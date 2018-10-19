الطيران العماني يدشن رحلاته اليومية المباشرة إلى موسكو

تبدأ شركة الطيران العماني بتدشين رحلات يومية منتظمة إلى العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حيث سيتم تشغيل الخدمة اليومية لهذه الرحلات إلى مطار دماديدوفا الدولي في موسكو.

وفي بيان لسفارة سلطنة عمان في العاصمة الروسية موسكو، قالت: تبدأ شركة الطيران العماني بتدشين رحلات يومية منتظمة من مسقط إلى موسكو اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وسيتم تشغيل الخدمة اليومية لهذه الرحلات إلى مطار دماديدوفا الدولي بالعاصمة موسكو وذلك على طائرات جديدة من طراز "بوينغ 737 MAX8" التي تضم 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و 150 مقعدا في الدرجة السياحية في رحلة تستغرق 5 ساعات و 55 دقيقة.

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وأشارت السفارة في البيان، الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إلى أن رحلة الطيران العماني اليومية رقم "WY 181 " سوف تقلع من مسقط في تمام الساعة 14:55 لتصل إلى موسكو في الساعة 19:55، بينما تقلع رحلة العودة رقم 182 من موسكو في الساعة 00:20 لتصل إلى مسقط في الساعة 6:55 صباحا.

يشار إلى أن الطيران العماني هو الناقل الوطني لسلطنة عمان وهو أول شركة طيران في منطقة الخليج تقوم بإدخال طائرات "بوينغ 737" من الجيل الجديد إلى أسطوله.

ويتميز الطيران العماني أيضا بالفخامة والرقي في التعامل حيث سبق له الفوز بالعديد من الجوائز وآخرها حصوله على لقب "أفضل شركة طيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" خلال حفل توزيع جوائز السبعة نجوم للضيافة الفاخرة 2018 والتي أقيمت في جزيرة كريت اليونانية.