سقوط مروحية على سفينة حربية فرنسية

لن تتمكن سفينة الإنزال الفرنسية حاملة طائرات الهليكوبتر Dixmude من المشاركة في مناورات قوات حلف شمال الأطلسي في بحر الشمال.

والسبب هو حادث سقوط مروحية على متن هذه السفينة.

© AP Photo / Bullit Marquez تحطم مروحية عسكرية أمريكية على حاملة الطائرات "رونالد ريغان"

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت سقوط مروحية NH-90TTH على سفينة Dixmude مساء يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول حين كانت السفينة متواجدة في بحر الشمال.

وانهارت المروحية أثناء الإقلاع وسقطت على متن السفينة. وبقي طاقمها سالما في حين أصيب 4 بحارة على متن السفينة.

وأصيب أحدهم بجراح خطيرة استدعت نقله إلى أقرب مستشفى عسكري على متن المروحية الأخرى.

واقتضى الحادث عودة السفينة إلى إحدى قواعد القوات البحرية الفرنسية لكشف أسبابه.