سقوط مروحية على سفينة حربية فرنسية

والسبب هو حادث سقوط مروحية على متن هذه السفينة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت سقوط مروحية NH-90TTH على سفينة Dixmude مساء يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول حين كانت السفينة متواجدة في بحر الشمال.
وانهارت المروحية أثناء الإقلاع وسقطت على متن السفينة. وبقي طاقمها سالما في حين أصيب 4 بحارة على متن السفينة.
وأصيب أحدهم بجراح خطيرة استدعت نقله إلى أقرب مستشفى عسكري على متن المروحية الأخرى.
واقتضى الحادث عودة السفينة إلى إحدى قواعد القوات البحرية الفرنسية لكشف أسبابه.
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