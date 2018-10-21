العاصفة المدارية "فينسنت" تتجه صوب ساحل المكسيك على المحيط الهادي

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة المدارية "فينسنت" تشكلت قبالة جنوب المكسيك، أمس السبت 20 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وأنها تتجه نحو الساحل الغربي للبلاد.

© AFP 2018 / Pierre-Henry DESHAYES عاصفة مدارية جديدة تهدد أسواق النفط

وتابع، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد 21 أكتوبر: "ولكن من غير المتوقع أن تزيد قوتها بشكل كبير إلا خلال اليومين المقبلين".

وتبعد العاصفة حاليا نحو 201 كيلومتر جنوب شرقي ميناء "سالينا كروز"، الذي تقع به مصفاة تكرير ضخمة مملوكة لشركة النفط الوطنية "بيميكس".

ويتبع العاصفة رياح تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

وكانت العاصفة فينسنت تتحرك بسرعة 14 كيلومترا نحو الغرب، ومن المتوقع أن تتحول نحو الشمال الغربي خلال الأيام المقبلة متجهة نحو ولايتي جيريرو وميتشواكان.