بريطانيا منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية التي ستعقب الخروج من الاتحاد إذا كان ذلك يعني أن يسقط الاتحاد الأوروبي اقتراحاته الخاصة بالوضع على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو في التكتل.

وقال راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي "إذا كنا في حاجة إلى جسر من نهاية فترة التنفيذ إلى العلاقة المستقبلية فأنا منفتح على استخدام تمديد قصير لفترة التنفيذ".

ومضى قائلا "إنه طريق ممكن واضح متى ما كان قصيرا، ربما شهور قليلة، وثانيا أن نعرف كيف نخرج منه، ومن الواضح أنه يتعين أن يحل قضية أيرلندا وبالتالي يصبح الأمر ممكنا".

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS مهلة أوروبية جديدة لبريطانيا بشأن "بريكست"

وقال راب أيضا إنه يعتقد أن هناك حاجة لإنجاز اتفاق حول خروج بريطانيا بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من أجل الحصول على تشريع بشأنه من البرلمان البريطاني في الوقت المحدد.

ويطالب الاتحاد الأوروبي بحدود مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا، وهو ما يعتبره البريطانيون اقتطاعا لأيرلندا الشمالية من بلادهم وضم الإقليم للاتحاد.