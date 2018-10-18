ماي تحث الاتحاد الأوروبي على إبرام "اتفاق صعب" بشأن بريكست

حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على المساعدة في التوصل إلى اتفاق لخروج بلادها من التكتل، قائلة إنهم أبرموا "اتفاقات صعبة" من قبل ويمكن أن يفعلوا ذلك مجددا.

بروكسل — سبوتنيك. وبحسب وكالة "رويترز" نقل مسؤول حكومي عنها قولها لقادة الاتحاد في قمة ببروكسل "لقد أظهرنا أن باستطاعتنا التوصل لاتفاقات صعبة معا على نحو بناء. ما زلت على ثقة في الخروج بنتيجة جيدة".

© Sputnik . Alex McNaughton الاتحاد الأوروبي: لا تقدم في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا

وفي تعليقاتها الختامية قبل أن يبدأ الزعماء العشاء بدونها قالت "المرحلة الأخيرة ستحتاج الشجاعة والثقة والقيادة من الجانبين".

ويذكر أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حاجة إلى الاتفاق بشكل نهائي على شروط "الطلاق" في موعد لا يتجاوز تشرين الثاني/نوفمبر القادم، من أجل تمرير الاتفاق بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد واستخلاصه جميع التصديقات اللازمة، ودخول "بريكست" حيز التنفيذ بحلول الوقت المقرر في 29 آذار/مارس 2019. ويهدد عدم التوصل إلى الاتفاق بالانفصال "الصارم" [دون اتفاق] لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

هذا وعقد قادة الدول الـ 27 الباقين في إطار الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في بروكسل قمة بشأن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.