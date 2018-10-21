تشاد و3 دول أفريقية تعقد "اجتماعا رباعيا" بشأن الحدود

تبدأ في العاصمة التشادية نجامينا، يوم الأربعاء المقبل، أعمال اجتماع وزاري رباعي بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر، لتعزيز أمن الحدود.

© AP Photo / Sebastian Scheiner قناة عبرية: إسرائيل تسعى لإقامة علاقات دبلوماسية مع تشاد

الخرطوم — سبوتنيك . ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، اليوم الأحد 21 أكتوبر / تشرين الأول، عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية السودانية، قوله: "السودان سيشارك في الاجتماع الوزاري الرابع بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر ، اجتماع الخبراء، بالعاصمة التشادية نجمينا في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، بشأن تعزيز أمن الحدود المشتركة بين الدول الأربع".

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيعقد على مدى يومين بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع يهدف إلى مكافحة الإرهاب والحركات السالبة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى مشروعات تنمية المناطق الحدود.

يذكر أن الاجتماعات تأتي الاجتماعات مواصلة لاجتماع نجامينا، الذي تم التوقيع فيه على اتفاق إطاري لتعزيز التعاون الأمني في الحدود المشتركة بين الدول الأربع.