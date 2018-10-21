مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بتصادم حافلتين في باكستان

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا وأصيب 35 بجروح، اليوم الأحد، جراء تصادم حافلتي ركاب في إقليم بنجاب غرب باكستان، وفق ما أفادت به صحيفة "باكستان تو دي (باكستان اليوم(.

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موسكو — سبوتنيك . وأوردت الصحيفة أن الحافلة التي انطلقت من مدينة ملتان باتجاه مدينة ديرا غازي خان، داخل الإقليم، وعلى متنها حوالي 70 راكبا، اصطدمت بحافلة ركاب أخرى.

وشهدت باكستان، هذا العام، عددا من حوادث المرور أسفرت عن سقوط ضحايا. ومطلع أغسطس، قتل 18 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، في تصادم حافلة ركاب بصهريج للوقود.

وفي يوليو الماضي، لقي 11 راكبا حتفهم في حادث تصادم ثلاث سيارات قرب مدينة نواب شاه بإقليم السند.