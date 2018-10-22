تسجيل
22:22 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    مدينة تل أبيب

    تعاون استراتيجي... إسرائيل والصين توقعان 8 اتفاقيات

    © Sputnik . I. Nosov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، نائب الرئيس الصيني وانغ تشي- شان، حيث اتفق الجانبان على توقيع 8 اتفاقيات ثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الحياتية والإبداع والصحة الرقمية والزراعة.

    القدس — سبوتنيك. وكان تشي- شان قد وصل إسرائيل ظهر اليوم الإثنين في زيارة تستمر لثلاثة أيام، حيث ترأس بعثة تضم وزراء ونواب وزراء من 13 دائرة حكومية صينية.

    سفينة يو إس إس ماونت ويتني سفينة الأسطول الأمريكي السادس الرئيسية
    © REUTERS / Yoruk Isik
    الصين "تغلق" موانئ إسرائيل في وجه الأسطول الأمريكي
    وجاء في بيان صدر عن ديوان نتنياهو مساء اليوم الإثنين: "استضاف رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته سارا هذا المساء نائب الرئيس الصيني وانغ تشي- شان في مقر إقامة رئيس الوزراء بأورشليم حيث وقع نائب الرئيس الصيني في سجل الزوار".

    وقال نتنياهو: "أهلا وسهلا بك في إسرائيل. هذه هي أهم زيارة يقوم بها زعيم صيني لإسرائيل منذ 18 عاما. هذا هو دليل على الصداقة المتنامية بيننا. وصول نائب الرئيس الصيني إلى إسرائيل وقيامه بتلبية دعوتي له بحضور مؤتمر رئيس الوزراء للإبداع هو عبارة عن مجاملة كبيرة جدا لإسرائيل تعكس العلاقات المتطورة بين الصين وإسرائيل وأتطلع إلى إجراء محادثات معه".

    وأضاف البيان "عقد رئيس الوزراء ونائب الرئيس الصيني لقاء عمل في إطار مأدبة عشاء حضرتها الحاشيتان. هذا ويذكر بأن نائب الرئيس الصيني يترأس بعثة تضم وزراء ونواب وزراء من 13 دائرة حكومية صينية وصلت إلى إسرائيل بدعوة رسمية من رئيس الوزراء نتنياهو".

    وبحسب البيان "سيترأس رئيس الوزراء نتنياهو ونائب الرئيس الصيني اللقاء الرابع للجنة الإبداع الإسرائيلية الصينية الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية كمشاورات بين الحكومتين. سيتم خلاله التوقيع على 8 اتفاقيات ثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الحياتية والإبداع والصحة الرقمية والزراعة".

    وقال البيان بأن "نتنياهو سيوقع ونائب الرئيس الصيني على الخطة الثلاثية الجديدة التي سيقرّها المؤتمر. لجنة الإبداع تلتئم سنويا سواء في القدس أو في بكين وهدفها هو تعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية من البلدين ودفع مشاريع مشتركة تشمل القطاع الخاص القيام بأبحاث مشتركة في العلوم والصناعة وتخصيص منح دراسية لطلاب من البلدين".

    وختم البيان بالقول "نائب الرئيس الصيني سيكون ضيف الشرف لرئيس الوزراء في المؤتمر ثم يدشن الاثنان مركز بيريس للسلام وللإبداع".

     

    انظر أيضا:

    وفد صيني كبير في إسرائيل للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي
    الصين "تغلق" موانئ إسرائيل في وجه الأسطول الأمريكي
    إسرائيل تحاول إقناع الصين بنقل سفارتها إلى القدس
    خبير: الصين تعتبر سوريا مركز التحرك الجيوسياسي والاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط
    الصين تعتزم زيادة الوجود العسكري في الشرق الأوسط
    باكستان تساعد الصين على توطيد مواقعها في الشرق الأوسط
    الكلمات الدلالية:
    القدس, الصين, الحكومة الإسرائيلية, إسراائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رئيس الآثار المصرية زاهي حواس (وسط الصورة تقريبا) يشرف على إزالة الملك توت عنخ آمون من التابوت الحجري في قبره تحت الأرض بوادي الملوك الشهير في الأقصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. تم الكشف عن الوجه الحقيقي للفرعون توت عنخ آمون، ملك مصر القديمة، للمرة الأولى منذ وفاته في ظروف غامضة منذ أكثر من 3000 سنة. وانتقلت مومياء الفرعون من تابوتها المزخرف، حيث أثار اكتسافه عام 1922 حدثا حصريا دوليا حول مكان الاحتفاظ به، حيث كما يقول الخبراء أنه سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل.
    الاكتشافات الأثرية الأكثر شهرة في العالم
    تهديدات ترامب بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
    "فليحترق الأخضر واليابس"... ترامب والانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك