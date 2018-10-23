قبل ساعات من كلمة أردوغان حول خاشقجي... مديرة المخابرات الأمريكية تغادر إلى تركيا

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن مديرة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه"، جينا هاسبل، غادرت، أمس الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا، وسط الجدل الكبير المثار عقب إعلان المملكة العربية السعودية روايتها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ولكن حتى الأن لم يصدر عن الجانب التركي أي معلومات بهذا الخصوص.
وتأتي زيارة هاسبل قبل ساعات من خطاب مقرر أن يلقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أزمة الصحفي السعودي.
يذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، عزمه الإدلاء بتفاصيل مقتل خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: "سأشرح التفاصيل وسنظهر الحقيقة بكل وضوح"، وأضاف، "لماذا جاء 15 شخصا إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل".
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