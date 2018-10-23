قبل ساعات من كلمة أردوغان حول خاشقجي... مديرة المخابرات الأمريكية تغادر إلى تركيا

غادرت مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، الولايات المتحدة إلى تركيا لعقد مباحثات بشأن التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن مديرة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه"، جينا هاسبل، غادرت، أمس الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا، وسط الجدل الكبير المثار عقب إعلان المملكة العربية السعودية روايتها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يصف مقتل خاشقجي بـ"المؤامرة الفاشلة"

وأوضحت الصحيفة، أن "وصول مديرة الاستخبارات الأمريكية إلى تركيا يشير إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا من أجل الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها تركيا بشأن الواقعة، ومن بينها ما قالت مصادر تركية رسمية أنه تسجيل للحظات القتل".

ولكن حتى الأن لم يصدر عن الجانب التركي أي معلومات بهذا الخصوص.

وتأتي زيارة هاسبل قبل ساعات من خطاب مقرر أن يلقيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أزمة الصحفي السعودي.

يذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق، عزمه الإدلاء بتفاصيل مقتل خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: "سأشرح التفاصيل وسنظهر الحقيقة بكل وضوح"، وأضاف، "لماذا جاء 15 شخصا إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل".