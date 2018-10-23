زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الصين

أعلنت هيئة رصد الزلازل التجريبية والمنهجية الاستكشافية من وزارة التربية والعلوم في كازاخستان، عن وقوع زلزال بقوة 5.6 بمقياس ريختر، في الصين بالقرب من الحدود الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 03:37 بالتوقيت المحلي (00:37 بتوقيت موسكو).