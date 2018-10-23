"أغلى قهوة"...الجيش الأمريكي ينفق مبلغا خياليا من ميزانيته

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2016 وحتى 2018، ما يعادل 326785 دولار أمريكي لشراء أكواب خاصة للقهوة.

فبحسب صحيفة "USA Today" ونقلا عن رسالة لوزير القوى الجوية الأمريكية، هيدز ويلسون، أرسلها للسيناتور تشارلز غراسلي، فإن القوى الجوية الأمريكية أنفت هذا المبلغ خلال 3 سنوات.

© REUTERS / YVES HERMAN هاتفان محظوران في الجيش الأمريكي

وحسب الرسالة، فإن الجيش اشترى خلال 3 سنوات ما مجموعه 391 كوب قهوة، ليصل متوسط سعر الكوب الواحد لحوالي 835 دولارا.

وقد أنفق أكثر من 56 ألف دولار في القاعدة الجوية ترافيس في ولاية كاليفورنيا، لوحدها.

وعلل ويلسون السبب وراء الإنفاق الكبير على هذه الأكواب، لأن الطائرات تستخدم التصميم القديم لهذه الأكواب.

من جهته صرح السيناتور، بأن هذه المصاريف تعتبر بمثابة اختلاس للأموال وهي غير مقبولة حيث يمكن استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة الدوائر الخاصة ولا تكلف أكثر من نصف دولار.

ووفقا للرسالة، فإن القوات الجوية الأمريكية كانت قد أنفقت، في وقت سابق من هذا العام، أكثر من 10 آلاف دولار على أغطية مراحيض للطائرات العسكرية.