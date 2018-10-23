أول دولة تعلق على تصريحات أردوغان بشان مقتل خاشقجي

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، إنه ما زالت هناك أسئلة تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ولا يمكن سوى للسعوديين الرد عليها.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي ردا على سؤال عن بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم عن مقتل خاشقجي "بيان الرئيس أردوغان هذا الصباح يبرز حقيقة أن الأسئلة لا يمكن سوى للسعوديين الرد عليها"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان يكشف تفاصيل مقتل جمال خاشقجي (فيديو)

وتحدث أردوغان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية عن تفاصيل التحقيق في القضية، وقال "إن هذا الحادث وقع في اسطنبول، مما يحملنا المسؤولية للكشف عن الحقيقة". وأكد على أن خاشقجي قتل بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر.

وقال إن العملية كان مخططا لها من قبل، وإن خريطة طريق القتل بدأت يوم 28 سبتمبر، مضيفا أن الفريق الأمني المكون من 15 شخصا قام بفك القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة في القنصلية حتى لا تكشف المهمة.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.