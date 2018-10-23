بنس: قتل خاشقجي في القنصلية مأساة لعائلته ومحبيه وزملائه في "واشنطن بوست"

وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في تركيا مأساة لعائلته، وللأشخاص الذين يحبونه ولزملائه في واشنطن بوست.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis مصدر أمني تركي ينفي لـ"سبوتنيك" العثور على جثة خاشقجي

واشنطن — سبوتنيك . أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي هو بمثابة هجوم على الصحافة، مؤكدا أن واشنطن ستستغل جميع الإمكانيات للتوصل إلى الحقيقة.

واعتبر النائب بنس أن قتل الصحفي خاشقجي هو هجوم على الصحافة الحرة المستقلة. مؤكدا أن هذا هجوم على الصحافة، "وواشنطن تسعى للتوصل إلى الحقيقة".

وقال بنس: "قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في تركيا مأساة لعائلته، للأشخاص الذين يحبونه ولزملائه في واشنطن بوست. كما هو هجوما على الصحافة الحرة المستقلة"، مؤكدا أن "إدارتنا تعتزم استخدام كل الفرص للوصول إلى الحقيقة".

وكانت السعودية أعلنت، قبل أيام، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج — وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.