واشنطن: بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي يعملون في الديوان الملكي والاستخبارات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حددت بعض المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وبعضهم يعملون في وزارة الخارجية والاستخبارات السعودية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بومبيو في للصحفيين: "لقد تمكنا من تحديد على الأقل بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي، بما فيهم أشخاص من الاستخبارات، الديوان الملكي، وزارة الخارجية ووزارات أخرى نشتبه بأنها متورطة بمقتل خاشقجي".

© REUTERS / Leah Millis ترامب عن تفسير السعودية "مقتل خاشقجي": أسوأ أسطورة في تاريخ الأساطير

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة قد تلغي تأشيرات المسؤولين عن قتل خاشقجي.

يذكر أن الصحفي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولم ير بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض معرفتها بمصيره، أقرت السلطات السعودية، الليلة قبل الماضية، بمقتل خاشقجي؛ وعللت ذلك بـ "وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

وأعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، أنّه بناء على التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، فقد تم توقيف 18 شخصا.