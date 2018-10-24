"ناسا" تدعو رئيس وكالة الفضاء الروسية لزيارة الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئيس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، ميغان باورز، أن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وجهت دعوة لرئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديمتري روغوزين، لزيارة الولايات المتحدة في مطلع عام 2019، مشيرة إلى أن رايدينستاين وروغوزين قد يشاركان في حدث عام مشترك.

© Photo / NASA/Jack Fischer "ناسا": العلاقات بين أمريكا وروسيا في الفضاء أقوى من أي وقت مضى

واشنطن — سبوتنيك . وقالت باورز لوكالة "سبوتنيك": إن "وكالة (ناسا) دعت السيد روغوزين لزيارة الولايات المتحدة في أوائل العام المقبل. ولكن تفاصيل موعد الزيارة ومكانها لم يحدد حتى الآن، مشيرة إلى أن السيد "مدير وكالة الفضاء الأميركية " ناسا "، جيم برايدينستاين، يعتزم المشاركة في منتدى مفتوح مع السيد روغوزين".

وأضافت، باورز، ردا على سؤال حول العقوبات الأمريكية المفروضة سابقا ضد روغوزين ، قائلة بأن "ممثلي الحكومة الأمريكية سمحوا بالتفاعل مع رئيس "روسكوسموس" وأن "ناسا" تواصل دعم أهداف الاستكشاف السلمي للفضاء وفقا لسياسات وإجراءات الحكومة الأمريكية".

هذا وتناقلت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سمحت رفع اسم روغوزين، من قوائم العقوبات بشكل مؤقت كي يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للالتقاء مع ممثلي "ناسا". وأفادت وكالة الفضاء الروسية أنها لم تتلق أية وثائق بعد، بهذا الصدد.