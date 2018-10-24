منتخب إسرائيل للجودو يتوجه إلى الإمارات للمشاركة ببطولة "غراند سلام"

غادر منتخب إسرائيل للجودو، صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة "غراند سلام" التي ستنطلق يوم السبت المقبل في العاصمة أبو ظبي، فيما من المقرر أن تلحق وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بالفريق لتتابع مباريات البطولة.

وأفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، في تقرير، بأن المنتخب الإسرائيلي للجودو غادر مطار بن غوريون في تل أبيب، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها إلى أبو ظبي.

ويضم المنتخب أحد عشر لاعبا، وقد حصلوا على تأشيرات من الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة".

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED مشاركة إسرائيلية في مؤتمر نسائي في القاهرة

وأضافت القناة بأن "هذه المرة خلافا لمشاركات سابقة، سيتمكن أفراد المنتخب الإسرائيلي من ارتداء ملابسهم الرياضية التي تحمل رموزهم الإسرائيلية كما سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي في حال فاز وصعد إلى منصة التتويج".

وقالت القناة، في تقريرها، إن الوفد الرياضي الإسرائيلي يضم، إلى جانب الرياضيين، عناصر أمنية لحماية اللاعبين على أن يكون في انتظارهم في أبو ظبي مجموعة أخرى من عناصر الأمن الاماراتيين ليتولوا حماية افراد المنتخب الإسرائيلي أثناء إقامتهم في أبو ظبي".

وصرح رئيس اتحاد رياضة الجودو في إسرائيل، موشيه بونتي، "من عادتي ألا أخلط بين السياسة والرياضة بقدر استطاعتي، ولكن مما لا شك فيه أننا نشعر هنا بشيء خاص ومثير بأن نشارك في أبو ظبي أمام الجميع ونحن نحمل رموزنا الإسرائيلية لأول مرة".