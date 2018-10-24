رئيسة سابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف أسرار تغيير مظهر جواسيسهم (فيديو)

وفقا للرئيسة السابقة لقسم التمويه في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جونا مينديز، يتم تغيير المظهر الخارجي للوكيل بالكامل، حيث تقوم وكالة المخابرات بابتكار شكل مناقض تماما للشكل الأصلي.

وقالت في مقابلة نشرت على قناة "Wired" على موقع اليوتيوب حول كيفية تغيير عملاء الاستخبارات لمظهرهم:

"إذا كان الوكيل شابا يتم تحويله إلى رجل ناضج أو كبير في السن، وإذا كان رجلا نحيلا نجعله يبدو سمينا، والنساء نحولهن إلى رجال بإضافة الشارب واللحية. وكل ذلك يتم من خلال تغيير شكل الوجه ومقاساته بالإضافة إلى الملابس ولون الشعر وغيرها.

وأضافت المسؤولة السابقة:

"لا يتم فقط تغيير المظهر الخارجي للوكلاء وإنما يجب عليهم تغيير عاداتهم وسلوكياتهم".

وهذا، حسب مينديز، ليس بالأمر السهل، لأن السلوكيات والعادات يتم تخزينها في العقل الباطن. فعلى سبيل المثال، عندما يتناول الأوروبيون الطعام، فهم يمسكون السكين بيدهم اليمنى والشوكة باليد اليسرى، على عكس الأمريكيين الذين يبقون السكين على الطاولة ويتناولون طعامهم مستخدمين الشوكة بيدهم اليمنى، بالإضافة إلى عادات التدخين وكذلك طريقة المشي، لذلك يقوم الوكيل بوضع حصى في الحذاء لضمان عدم كشفه من خلال طريقة المشي والتي تختلف من بلد لآخر.

وخلال المقابلة، عرضت مينديز صور لقائها مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب في البيت الأبيض، حيث قامت في نهاية اللقاء بإزالة القناع الذي كانت ترتديه طوال الوقت. وبوش، الذي كان يجلس مع موظفة في وكالة الاستخبارات المركزية دون أن يدري، لم يشك بأي شيء. واختتمت منديز اللقاء بقولها :"يعطى للوكيل 37 ثانية لتغيير مظهره بالكامل، خاصة عندما يكون ملاحق من قبل عملاء آخرين".