بومبيو: واشنطن لن تهدأ حتى تحصل على الحقيقة الكاملة لمقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تريد توضيحا كاملا لما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مذكرة داخلية أرسلها بومبيو إلى موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، القول: "إننا نشهد بالفعل خطوات من السعودية تعكس مساءلة جادة".

© REUTERS / Simon Dawson بريطانيا تلغي تأشيرات دخول المشتبه بهم في قضية مقتل خاشقجي

وأضاف: "لكننا لن نكون راضين حتى نحصل على توضيح تام بشأن ما حدث بالضبط".

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وكان أردوغان قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن تركيا لن تلتزم الصمت أمام هذه الجريمة "وسنتخذ الإجراءات التي يجب أن نتخذها وفق القانون"، مطالبا بمحاكمة الـ 18 من المشتبه بهم على الأراضي التركية.

وقال الرئيس التركي: "حتى الآن معلوماتنا تشير إلى أن جمال كان ضحية لجريمة وحشية وننتظر التعاون من الجهات السعودية في هذا الإطار".

وأكد أنه وفقا لاتفاق فيينا والقوانين الدولية، فإنها "لا تسمح بارتكاب جرائم تحت مسمى الدبلوماسية".