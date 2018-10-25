ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالتحرك نحو الحدود

وقال ترامب، في تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: إنه "يحرك الجيش لحماية الحدود الأمريكية حيث تواصل قافلة من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى السفر عبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وذكر الرئيس الأمريكي: "أحرك الجيش من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه. سيتم إيقافهم!".

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018

​وقال ترامب، في تغريدة أخرى: "جزء كبير من الغضب في بلادنا ناتج عن التقارير الكاذبة لوسائل الإعلام ذات الأخبار الزائفة"، وأضاف: "ينبغي على وسائل الإعلام تطهير نفسها وأفعالها بسرعة".

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018

​وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو بحث مع نظيره المكسيكي لويس فيدجاري، قافلة المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى. وأشار البيان إلى أن" وزير الخارجية الأمريكي، رحب بالتعاون المستمر بين المكسيك ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذه الجهود".

واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعدما وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.