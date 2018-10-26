وزير العدل التركي: ننتظر أن تلبي السعودية طلب تسليم المتهمين بقتل خاشقجي إلى أنقرة

قال وزير العدل التركي: إن سلطات البلاد مصممة على كشف ملابسات مقتل خاشقجي. مؤكدا، ننتظر أن تلبي السعودية طلب تسليم المشتبهين بقتل خاشقجي إلى أنقرة، كون الحادثة وقعت في تركيا.