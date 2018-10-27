روحاني: أمريكا معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران.

ولفت روحاني، بحسب وكالة "رويترز"، إلى أنه حتى أوروبا تقف بجانب طهران في مواجهة إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: الإدارة الأمريكية الحالية هي الأشد حقدا على إيران في تاريخ الولايات المتحدة

وتابع الرئيس الإيراني "لا يحدث في كثير من الأحيان أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا ويتخلى حلفاؤها التقليديون عنه. قبل عام لم يكن أحد يصدق أن تقف أوروبا مع إيران وضد أمريكا".

وذكر روحاني أن "احتياطيات إيران من العملة الصعبة أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف أن احتياطات إيران من العملة الصعبة لا تزال مرتفعة بشكل غير مسبوق، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليها عبر العقوبات الاقتصادية بسبب برنامجها النووي.

وقال روحاني، في كلمة أمام البرلمان لمناقشة جاهزية 4 وزراء رشحتهم الحكومة لوزارات الصناعة والاقتصاد والطرق والعمل، "سنتجاوز كل المشاكل والضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران"، مشيرا إلى أن "احتياطاتنا من العملة الصعبة أكثر من أي وقت مضى".