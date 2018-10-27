تشارلز يدلي بتصريح صادم عن الأميرة ديانا

كشف ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، وللمرة الأولى عن ندمه من الزواج من الأميرة الراحلة ديانا.

وقال إنه كاد أن يلغي زفافه من ديانا، الذين أقيم في عام 1981، واعترف أنه كان يبكي في بعض الأحيان، بسبب الشعور بالإحباط، لإدراكة أن الزيجة محكوم عليها بالفشل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© AFP 2018 / Patrick Riviere صحيفة تكشف السر الذي أودى بحياة الأميرة ديانا

وروى الأمير تشارلز اعترافاته الصادمة، في كتاب سيرة ذاتية جديد، سيتم طرحه بالمكتبات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ 70.

وقام بتأليف الكتاب الجديد، المراسل الملكي المخضرم، روبرت جوبسون، الذي رافق الأمير تشارلز لمدة 18 شهرا في جولات حول العالم، من أجل إعداده.

وقال جوبسون إن الأمير تشارلز أدرك بعد عدة لقاءات بينه وبين الأميرة ديانا، خلال فترة خطوبتهما، أن زواجهما غير مناسب، ويهدد بمصير مأساوي.

وتابع أنه كان يخبر أصدقاءه أن ديانا بدت عاجزة عن فهم ما يقوله، عندما كان يشرح لها روتينه اليومي، وهو ما جعله يدرك أنه كان يرتكب خطأ بزواجه منها.

ولم يلق تشارلز باللوم على والده أو والدته، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في زواجه من ديانا، لكنه يلقي بكل اللوم على نفسه، مؤكدا أن الحزن مازال يطارده بشأن زواجها الفاشل منها حتى الآن.

وأفصح الأمير تشارلز لمؤلف الكتاب الجديد، روبرت جوبسون، عن أكثر الكذبات التي آلمته بشأن زواجه من ديانا، وهي أنه وافق على إلحاقها بالقطار الملكي، من أجل تجريبها، وأن زوجته الحالية، كاميلا باركر، تسللت لمطارحته الغرام في قصر باكنغهام، قبل يوم من زفافه على ديانا.

وكان حفل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز المناسبة الأكثر مشاهدة في التاريخ التلفزيوني، إذ تابعه على الهواء 750 مليون حول العالم، واستمر زواجهما لمدة 16 عاما، وأثمر عن الأميرين وليام وهاري.

وتوفيت الأميرة ديانا، في أغسطس/آب 1997 بحادث سيارة في نفق باريسي، بصحبة صديقها رجل الأعمال المصري، عماد الفايد، نجل رجل الأعمال، محمد الفايد.