نتنياهو يصف الهجوم على معبد ببنسلفانيا بالمعادي للسامية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حزنه وإدانته للهجوم المسلح الذي استهدف كنيسا يهوديا بولاية بنسلفانيا الأميركية، ما خلف نحو 8 قتلى.

القدس — سبوتنيك. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء شعر بالحزن والصدمة بعد الهجوم الإجرامي على معبد بيتسبرغ اليوم، مضيفا: "نقف جنب إلى جنب مع الشعب الأميركي في وجه هذه الوحشية المعادية للسامية".