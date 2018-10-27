بيسكوف: لا خطط محددة حتى الآن بشأن زيارة بوتين لواشنطن

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لا توجد خطط محددة حتى الآن بشأن زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن.

Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ بولتون: ترامب سيكون سعيدا بلقاء بوتين في باريس

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين بعد انتهاء أعمال قمة إسطنبول الرباعية بشأن حل الأزمة السورية اليوم السبت 27 أكتوبر / تشرين الأول: "لا يوجد حتى الآن اتفاق واضح بشأن الزيارة".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن في هذا الخريف.

وأعلن البيت الأبيض الأمريكي، في يوليو/ تموز الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن في الخريف.