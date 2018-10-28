الآباء يرسلون أطفالهم للخارج... وحش التلوث يهاجم عاصمة أسيوية

وذكرت السلطات في الهند أن جودة الهواء في العاصمة دلهي وصلت إلى "سيئة" أو "سيئة للغاية"، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بصعوبة التنفس، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
ووفقا للمجلس المركزي لمكافحة التلوث أفاد 25 من 31 محطة مراقبة في مواقع مختلفة من دلهي، أمس السبت، أن جودة الهواء في تلك المناطق قد "يؤثر بشكل خطير" على صحة المرضى وحتى من لا يعانون من أي مشاكل في الجهاز التنفسي.
وأظهرت بيانات محطات المراقبة الباقية أن جودة الهواء "سيئة" وهو مستوى يقول المجلس إنه قد يسبب صعوبة في التنفس لمعظم الناس.
وعلى غرار ما حدث في الشتاء الماضي يعتزم العديد من الآباء والأمهات في دلهي إرسال أطفالهم إلى خارج المدينة.
وذكر بعض الأطباء في العاصمة أنهم بدأوا بالفعل في ملاحظة زيادة عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)