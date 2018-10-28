الآباء يرسلون أطفالهم للخارج... وحش التلوث يهاجم عاصمة أسيوية

غطى التلوث وطبقة من الهواء الرمادي الخانق إحدى العواصم الأسيوية، حيث أظهرت بيانات حكومية أن جودة الهواء تتدهور إلى مستويات "شديدة" أو "سيئة للغاية" في جميع أنحاء المدينة.

وذكرت السلطات في الهند أن جودة الهواء في العاصمة دلهي وصلت إلى "سيئة" أو "سيئة للغاية"، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بصعوبة التنفس، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© Sputnik . Insaf Basirov مع اقتراب مهرجان هندوسي... التلوث يتجه للزيادة في نيودلهي

ونصحت السلطات السكان بالفعل بأن يبتعدوا عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان اعتبارا من بداية الشهر المقبل حتى نهاية مهرجان "ديوالي" الهندوسي ، على الأقل، يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تزيد الألعاب النارية من تلوث الهواء الذي فاقمه حرق مخلفات المحاصيل في الولايات المجاورة.

ووفقا للمجلس المركزي لمكافحة التلوث أفاد 25 من 31 محطة مراقبة في مواقع مختلفة من دلهي، أمس السبت، أن جودة الهواء في تلك المناطق قد "يؤثر بشكل خطير" على صحة المرضى وحتى من لا يعانون من أي مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأظهرت بيانات محطات المراقبة الباقية أن جودة الهواء "سيئة" وهو مستوى يقول المجلس إنه قد يسبب صعوبة في التنفس لمعظم الناس.

وعلى غرار ما حدث في الشتاء الماضي يعتزم العديد من الآباء والأمهات في دلهي إرسال أطفالهم إلى خارج المدينة.

وذكر بعض الأطباء في العاصمة أنهم بدأوا بالفعل في ملاحظة زيادة عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.