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18:28 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الخرطوم، السودان

    برلماني سوداني: وفد من الدوما يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخرطوم

    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    العالم
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    كشف خالد الجبوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان)، أن وفدا من مجلس الدوما الروسي، يزور الخرطوم حاليا لبحث العلاقات الاقتصادية والتعاونية بين البلدين.

    الخرطوم — سبوتنيك. وقال الجبوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول:"اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، مع وفد من مجلس الدوما الروسي، إلى جانب عدد من المستثمرين الروس".

    البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    اجتماع مغلق في البرلمان السوداني مع وزير الدفاع بشأن أمور عاجلة
    وأشار الجبوري إلى أن الزيارة تأتي في إطار تبادل العلاقات بين البلدين، وقد تباحثنا حول عدد المسائل لمصلحة البلدين لا سيما المتعلقة بالاستثمار، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك قدرات متطورة نود الاستفادة منها في السودان، لذلك نقاشنا مع الوفد الروسي كيفية تسهيل الاستثمارات بين البلدين، لأن للبرلمانات، تلعب أدوارا كبيرة لتسهيل مثل هذه الأمور.

    ولفت الجبوري إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الروسي، من خلال البروتوكولات والاتفاقات الموقعة بين البلدين، على أن يتم تنشيط قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هناك شواطئ في ساحل البحر الأحمر السوداني، تتمتع بظروف ملائمة السياحة.

    وأكد الجبوري أن الجانب السوداني، وجد آذانا صاغية من الوفد الروسي، وأن المشاورات ستتواصل، مشيرا إلى أن لدى الوفد الروسي اجتماعات مع بعض المؤسسات الاقتصادية السودانية للتباحث على بعض البرامج الاقتصادية.

    وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قام بزيارة لروسيا في نوفمبر/تشرين الثاني للعام 2017، وصفها الجانب السوداني بالتاريخية، وقد شهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوداني عمر البشير التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل نظيره السوداني في موسكو، في 14 يوليو/تموز، قبل يوم واحد من نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها روسيا.

    ومن المقرر أن ينعقد في شهر ديسمبر/كانون الأول، المقبل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة (السادسة) السودانية الروسية للتعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري الثقافي والتعليمي.

    وتشهد العلاقات الروسية السودانية ازدهارا في الفترة الحالية في العديد من المجالات، حيث كلف رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، بالتوقيع على اتفاق مع مجلس وزراء السودان بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية.

    وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 438.7 مليون دولار في عام 2017، و117.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, العلاقات الاقتصادية, البرلمان السوداني, فلاديمير بوتين, عمر البشير, السودان, روسيا
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