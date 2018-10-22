لجنة التشاور السياسي الروسية السودانية تعقد في أول نوفمبر بالخرطوم

صرح السفير السوداني لدى روسيا، نادر يوسف الطيب بابكر، اليوم الاثنين، أن لجنة التشاور السياسي الروسية السودانية ستعقد في أول نوفمبر / تشرين الثاني بالخرطوم.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير على هامش منتدى الاجتماعي " الروسي- الأفريقي": "لجنة التشاور السياسي ستكون في أول نوفمبر بالخرطوم وسيشارك من الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب السوداني وزير الدولة أسامة فيصل، وهذه هي الدورة السابعة".

© AP Photo / Justin Lynch السودان: اجتماع لرؤساء أركان جيوش "الإيقاد" بالخرطوم

وأضاف بابكرر، بأن اجتماع اللجنة الروسية السودانية المشتركة تأجل واقترحنا على الجانب الروسي أن يعقد "في الأول من ديسمبر / كانون الأول.

ويتم تنظيم المنتدى الاجتماعي "روسيا وأفريقيا" لأول مرة في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الاستراتيجية الروسية الدولية لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع دول القارة الأفريقية، وبناء أساس أقوى للتعاون الروسي الأفريقي. وسيتم تنظيمه سنويا، حيث سيصبح إحدى منصات التفاعل المثمر بين روسيا والدول الأفريقية.

ويشارك في المنتدى أكثر من 500 شخص من أكثر من 30 دولة أفريقية ومن ممثلي الطلاب الأجانب الذين يدرسون في روسيا.