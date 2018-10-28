الداخلية الجورجية: الانتخابات الرئاسية تجري بسلاسة في جميع أنحاء البلاد

© Sputnik . Alexander Chipurin الخارجية الروسية: تبليسي لا تسير نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

تبليسي- سبوتنيك . وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات للصحفيين إن: "الانتخابات تجري بسلاسة في جميع أنحاء البلاد، ووزارة الداخلية تعمل لضمان سلامة العملية الانتخابية"،

وأضح المسؤول:

"تم تسجيل 29 جريمة، لكن لم يتم تأكيد وقوع 15 منها، وبالتالي لم نفتح تحقيقا بشأنهم، التحقيقات التي فتحناها في 7 حالات فقط، متعلقة بمواجهات جسدية وتدمير ممتلكات".

ووفقا للمتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات في جورجيا آنا ميكالدز، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.6 بالمئة (نحو 1.3 مليون شخص) منذ فتح أبواب اللجان، وحتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

وتعد الانتخابات الرئاسية التي تشهدها جورجيا اليوم هي آخر انتخابات رئاسية ستجري بتصويت مباشر من الشعب، وسيتم اختبار الرئيس في كل الانتخابات المقبلة عن طريق لجنة مكونة من 300 ناخب، وسيزيد هذا التغيير من الفترة التي سيقضيها الرئيس في الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 5.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري اليوم 25 مرشحا، ووفقا لخبراء سياسيين، فإن المرشحة المستقلة سالومي زورابيشفيلي، والمرشح المعارض غريغول فاشادزه، هم من يتقدموا السباق الانتخابي.