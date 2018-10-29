الرئيس الروسي يعزي نظيره الإندونيسي في ضحايا تحطم الطائرة

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم تعازيه لنظيره الإندونيسي، جوكو فيدودو، اليوم الاثنين، في ضحايا تحطم طائرة الركاب "بوينغ"، مؤكدا أن روسيا تشاطر من فقدوا ذويهم الحزن.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البرقية: "روسيا تشاطر أولئك الذين فقدوا ذويهم وأقاربهم في هذا الحادث الحزن ونتمنى لهم الصبر والشجاعة في مثل هذا الوقت الصعب".

وأعلنت شركة الطيران "ليون إير"، سابقا، أن الطائرة تحطمت قبالة جزيرة جاوة، بعد فترة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

We are from SoundCity sent Deepest Condolence to Indonesia Plane Crash #JT610 🙏🏻 pic.twitter.com/fy1w3fHeug — Sound City (@soundcitytw) October 29, 2018

وأعلن مسؤولون في إندونيسيا أن 189 شخصا كانوا على متنها ويرجح غرقها بعد سقوطها في البحر قبالة جزيرة جاوة، صباح اليوم، بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، وقد فقد الاتصال معها بعد 13 دقيقة من إقلاعها.

ويشار إلى أن شركة طيران "ليون"، قد تم وضعها على قائمة شركات النقل الجوي التي تم حظرها من الطيران في المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.