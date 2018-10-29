حكم جديد بسجن رئيسة وزراء بنغلادش السابقة خالدة ضياء

قضت محكمة في بنغلادش، اليوم الاثنين، بسجن رئيسة وزراء البلاد السابقة وزعيمة المعارضة، خالدة ضياء، سبع سنوات؛ لإدانتها بالفساد بعد الحكم عليها في فبراير/ شباط بالسجن خمس سنوات في قضية منفصلة.

وبحسب "رويترز"، ستقضي خالدة العقوبتين بالتزامن مما يعني أنها ستمضي عامين آخرين في السجن.

© Sputnik . Alexei Druzhinin ولي عهد السعودية يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش

وأضافت الوكالة أن حزب بنغلادش الوطني المعارض يعيش حالة من الارتباك قبل الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد سجن خالدة في فبراير/ شباط بتهمة سرقة أموال مخصصة لدار أيتام.

وقال الادعاء إن خالدة (72 عاما) وثلاثة من مساعديها أدينوا، اليوم الاثنين، باختلاس 31.5 مليون تاكا (371550 دولارا) من صندوق عندما كانت تشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من عام 2001 حتى عام 2006.

ويقول حزبها إن التهم جزء من مخطط لإبعادها هي وأسرتها عن السياسة.

وهيمنت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخالدة على السياسة في بنغلادش لأكثر من عقدين ونشأت بينهما منافسة طويلة ومريرة.

وحصل حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة على فترة ولاية ثانية عام 2014 بعد انتخابات برلمانية دامية قاطعها حزب خالدة.