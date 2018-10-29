أميرة يابانية تتخلى عن لقبها الإمبراطوري من أجل شاب (فيديو)

تزوجت الأميرة اليابانية أياكو من كي موريا وهو من عامة الشعب، اليوم الاثنين، في حفل تقليدي في مزار ميجي في طوكيو لتصبح أحدث نساء الأسرة الإمبراطورية اللاتي تخلين عن صفتهن.

وتزوجت الأميرة البالغة من العمر 18 عاما، وهي الابنة الثالثة للأمير تاكامادو ابن عم الإمبراطور أكيهيتو، من كي موريا (32 عاما) الموظف بشركة نيبون يوسين للشحن، وفقا لـ "رويترز".

وارتدت الأميرة كيمونو متعدد الطبقات وصففت شعرها بالطريقة التقليدية للطبقة الارستقراطية في حين ارتدى موريا سترة توكسيدو سوداء مع بنطال رمادي في المزار المهدى لروح جدها الأكبر الإمبراطور ميجي.

وقالت الأميرة في مؤتمر صحفي بعد حفل الزفاف: "تغمرني السعادة بالزواج وبأن يزورنا هذا العدد الكبير من الناس في مزار ميجي للتهنئة".

ويحق لأفراد العائلة الإمبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ ثلاثة أجيال على الأقل. وكان الإمبراطور أكيهيتو أول ولي عهد يتزوج من عامة الشعب التي أصبحت الإمبراطورة ميتشيكو. وكانا التقيا في ملعب التنس.

وتعين على الأميرة أياكو التخلي عن صفتها الامبراطورية بعد زواجها من فرد من عامة الشعب وفقا لقانون الخلافة الإمبراطوري الخاص بالنساء. وستحمل اسم أياكو موريا بعد توقيع أوراق الزواج في وقت لاحق اليوم.