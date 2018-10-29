ألمانيا تتهم مواطنها بالتجسس لصالح دولة عربية

أعلنت النيابة العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم الاثنين، أنها وجهت تهماً ضد المواطن الألماني "ألكسندر ب"... للاشتباه بتجسسه لصالح الاستخبارات الأردنية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للهيئة أن "ألكسندر ب"… البالغ من العمر 33 عاماً كان على تواصل مع عناصر الاستخبارات الأردنية منذ آذار/مارس 2016 حتى أيار/مايو 2018.

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وزعم أنه قدم معلومات حول مسجد في مدينة هيلدسهايم، وأيضاً حول الكثير من الأشخاص المقيمين في ألمانيا.

وبشكل رئيسي، يدور الحديث حول مواطنين ألمان أيدوا فكرة الجهاد وخططوا للسفر إلى سوريا أو سافروا إليها مسبقاً، أو كانوا على علاقة مع حركة حماس و"الإخوان المسلمين"، وأيضاً مع مؤسسات غسيل الأموال في فلسطين.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهم في 7 آب/ أغسطس، وفي الوقت الحالي، يقضي وقته في مركز الاحتجاز.