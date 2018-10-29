هكذا هدد ترامب الصحفيين في "الهالوين" (صور)

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة غير مباشرة للصحفيين، على هامش احتفاله بعيد "الهالوين" داخل البيت الأبيض، أمس الأحد.

واقترض ترامب عصا عليها رأس ثعبان، من إحدى طفلتين موجودتين في الاحتفالية، كانتا مرتديتان الزي الفرعوني، ثم وجهها ناحية المصورين ووسائل الإعلام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام ترامب بالتلويح بالعصا ناحية المصورين في كل الاتجاهات، ثم سأل الفتاتين: "هل تعرفان ما أفعله".

"First Lady Melania Trump has a laugh as President Trump waves a snake serpent in the direction of the press." AP photo https://t.co/fZfNG6HMvR #halloween #media #maga pic.twitter.com/vXeiQFEVZi — 🎆 Jeanette O'Toole (@NettyOToole) October 29, 2018

Fright House: Trump shakes a snake staff at the 'fake news media' and blames it for 'division and hatred' while handing out Halloween candy with Melania

President Donald Trump borrowed a serpent staff from a child at the White pic.twitter.com/ZBLtp2CHGw — Darlington Micah (@DarlingtonMicah) October 29, 2018

​وأثارت إشارة ترامب، جدلا واسعا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاول البعض تفسير ما فعله، وهو أنه يلقي بتعويذة على وسائل الإعلام الكاذبة، للتخلص منهم.

واحتفل دونالد ترامب وقرينته ميلانيا ترامب، أمس الأحد، بعيد "الهالوين"، بتزيين البيت الأبيض، وتوزيع الحلوي على الأطفال.

وكان الرئيس الأمريكي ها​جم وسائل الإعلام أكثر من مرة، بسبب زعمه أنها تتحيز في تغطيتها الإعلامية تجاهه، وتركز على أخبار الاحتجاجات التي تخرج ضده والانتقادات الموجهة له دون أن تنظر إلى الأصوات المؤيدة له على حد قوله في تصريحات سابقة.