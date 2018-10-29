مركز المصالحة: "الخوذ البيضاء" تصل إدلب لتنفيذ عمل استفزازي بالأسلحة الكيميائية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي ، الفريق فلاديمير سافتشينكو، اليوم الاثنين، أن عشرات من أعضاء "الخوذ البيضاء" قد وصلوا للتحضير للاستفزاز بالأسلحة الكيميائية في محافظة حلب.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت إدارة المعلومات والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية عن سافتشينكو قوله: " لا تتخلى تشكيلات الجماعات المسلحة غير الشرعية عن محاولاتها الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقد تلقى مركز المصالحة معلومات من سكان حلب حول التحضير لاستفزاز باستخدام المواد السامة لتوجيه الاتهام إلى القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المحليين. لقد حضر العشرات من أعضاء "الخوذ البيضاء" إلى محافظة حلب لتنفيذ (الاستفزاز)".

كما ورد في البيان أن الإرهابيين قد قاموا بنقل حاويات المواد السامة، اللازمة لتنفيذ العمل الاستفزازي في إدلب، حيث قال البيان: "تم نقل حاويات المواد السامة في عربات نقل مغلقة من مدينة جسر الشغور إلى إدلب ".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الميادين" اللبنانية التلفزيونية أن المسلحين، مع أعضاء "الخوذ البيضاء"، نقلوا مواد سامة من مدينة جسر الشغور إلى حي خربة عامود بمحافظة إدلب.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الوضع في إدلب شهد توتراً، مع بدء الجيش السوري منذ منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، بإرسال تعزيزات وحشود عسكرية إلى جبهات محافظة إدلب تحضيرا لإطلاق معركة تحريرها من سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، التي تضم في صفوفها عشرات الآلاف من المسلحين الأجانب.