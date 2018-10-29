غوتيريش يدعو لمواصلة التنسيق مع الرئيس البرازيلي المنتخب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام الخيارات الدستورية في البرازيل، ومواصلة التنسيق مع الرئيس البرازيلي المنتخب جير بولسونارو.

القاهرة — سبوتنيك . قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "يجب احترام الخيارات الدستورية في البرازيل، والانتخابات تمت في جو ديمقراطي".

وأضاف دوجاريك: "يجب أن نواصل التنسيق مع الرئيس الجديد، والأمين العام ينظر إلى مزيد من التواصل مع البرازيل حينما يتولى الرئيس الجديد منصبه في يونيو/ حزيران المقبل".

وشهدت البرازيل، أمس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبعد فرز 99.99 بالمئة من الأصوات، حصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي، جايير بولسوناروـ على 55.13 بالمئة، في حين حصل منافسه، مرشح حزب العمال فرناندو حداد، على 44.87 بالمئة.

يذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية، وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم قدرة على تنبؤ خطواته، هو مثاله الرئيس الذي يحتذي به.