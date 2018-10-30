رئيس البرلمان التركي: مطار إسطنبول سيغير مسار الطيران العالمي

قال رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، إن مطار إسطنبول الذي تم تدشينه، أمس الإثنين، "ليس فقط الأكبر على مستوى العالم، وإنما سيقوم في نفس الوقت بتغيير مسار الطيران العالمي ووجهته".

وبحسب وكالة الأناضول التركية، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي مساء الإثنين، من مطار"أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، قبيل توجهه للعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في زيارة رسمية للمشاركة بأعمال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمجموعة العشرين التي تنعقد، الأربعاء.

© REUTERS / Osman Orsal المدعي العام السعودي ونظيره التركي يدخلان القنصلية التي قتل فيها خاشقجي

وفي سياق تصريحاته، تطرق يلدريم إلى احتفال الجمهورية التركية بعيد تأسيسها الـ 95 الذي جرى الاثنين، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع هذه المناسبة تم افتتاح "مشروع مطار إسطنبول فخر تركيا، ونأمل أن يكون باب خير للبلاد والعباد".

وتحتفل تركيا بـ "عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وأوضح يلدريم، أن المطار بعد انتهاء المرحلة الأولى من إنشائه، سيخدم ما يقارب 90 مليون مسافر، وأن هذا العدد سيصل مع انتهاء كافة المراحل إلى 200 مليون.

وحول تسمية المطار الجديد باسم إسطنبول قال يلدريم، "المطار مشيد في إسطنبول، ولا يوجد اسم أجمل من إسطنبول، التي لا تعتبر أكبر وأجمل مدينة في تركيا فحسب، بل أفضل مدينة بالعالم".

وذكر أن الفرنسي نابليون بونابرت قال في حق إسطنبول، "لو كان للعالم دولة واحدة لجعلت عاصمتها إسطنبول"، مشددا على أن المدينة هي الأجمل بالنسبة إلى تركيا والعالم معا.

كما أعرب عن شكره لكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.