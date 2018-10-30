رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس البرازيل

أرسل الملك سلمان وولي عهد، برقية تهنئة لبولسونارو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لبولسونارو، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

القيادة تهنئ جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في #البرازيل pic.twitter.com/k6UnuF6BMx — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 30, 2018

​وشهدت البرازيل، يوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وبعد فرز 99.99 بالمئة من الأصوات، حصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي، جايير بولسونار على 55.13 بالمئة، في حين حصل منافسه، مرشح حزب العمال فرناندو حداد، على 44.87 بالمئة.

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته، هو مثله الأعلى الذي يحتذي به.