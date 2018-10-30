طهران ترد على اتهامها في هجوم إرهابي على الدنمارك

نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تورط طهران في أي هجوم على الدنمارك.

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي في بيان اليوم الثلاثاء "لا توجد أي علاقة بين طهران والهجوم الإرهابي الذي أعلنت الشرطة الدنماركية عن إحباطه".

© Sputnik . Sergei Subbotin بوادر أزمة كبيرة بين الدنمارك وإيران

وأضاف المتحدث أن "اتهامات الدنمارك تستهدف العلاقات الإيرانية الأوروبية الجيدة في ظل الظروف الخطيرة الراهنة".

وكان وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامولسن، استدعى السفير الدنماركي لدى طهران، بعد إعلان الشرطة الدنماركية عن إحباط هجوم للمخابرات الإيرانية على الأراضي الدنماركية.

وقالت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية أعلن في مؤتمر صحفي أنه "تم استدعاء السفير الدنماركي لدى طهران بعد كشف الشرطة الدنماركية عن هجوم واسع النطاق على الأراضي الدنماركية، خططت له المخابرات الإيرانية".

وأضاف الوزير أن بلاده "لا تمانع فرض المزيد من العقوبات على طهران"، مضيفا أنه سيناقش هذا الأمر مع نظرائه في دول شمال أوروبا غدا.