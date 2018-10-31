ترامب: هناك عمليات تعبئة عسكرية على الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سترسل المزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.