روسيا ومولدوفا تتفقان على مواصلة تنفيذ تدابير العفو العام عن المهاجرين

أعلن الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، اليوم الأربعاء، أن موسكو وكيشنيناو اتفقتا مبدئيا على مواصلة تنفيذ تدابير العفو العام للمهاجرين.

كيشنيناو — سبوتنيك. وقال دودون على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد محادثاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين:

"لقد اتفقنا مبدئيا على مواصلة تنفيذ التدابير بموجب عفو عن مواطني مولدوفا العاملين في روسيا الذين انتهكوا، لسبب أو لآخر، المادة 26 من القانون الفدرالي الروسي، كما اتفقنا على اتخاذ خطوات جديدة للعفو عن مواطني مولدوفا بموجب المادة رقم 27 من القانون الفدرالي الروسي".

وتنص المادة رقم 26 من القانون الفدرالي الروسي على إجراءات مغادرة ودخول روسيا، أما المادة رقم 27 من القانون ذاته، فتنص على حظر الدخول إذا كان مواطن أجنبي قد طرد سابقا من روسيا بموجب أمر إداري.

وأشار الرئيس المولدوفي إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير عام 2019.

والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم في العاصمة موسكو، مع نظيره المولدوفي، إيغور دودون، وبحث معه قضايا المنطقة والتعاون التجاري الاقتصادي والإنساني بين البلدين.